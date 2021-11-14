«Искренняя во всем»: Валерия трогательно поздравила Лолиту

Жена Иосифа Пригожина – Валерия – разместила на личной странице в Instagram совместный снимок с дочерью и певицей Лолитой. Таким способом знаменитость поздравила коллегу с днем рождения.

Лолита Милявская давно дружит с семьей Валерии. Поэтому родительница Арсения Шульгина не могла не поздравить артистку с личным праздником.

«Лолик, дорогая моя, поздравляю тебя с днем рождения! Люблю тебя, восхищаюсь твоим талантом артистическим и человеческим. Какая ты искренняя во всем, во всех своих проявлениях, как умеешь радоваться чужим успехам и победам, от души поддерживать молодые таланты», – обратилась к коллеге Валерия.

«Ты чувствуешь время, оставаясь самой собой. Будь всегда здорова, твори, открывай для нас новые грани своего таланта и просто будь счастливой! P. S. Мне было очень приятно видеть тебя на дне рождения у Шены, а твое мнение о ее творчестве для меня невероятно ценно», – отметила Валерия.

«Лолита просто красотка стала», «Красивые и талантливые женщины нашей страны», «с днем рождения Лолиту!», «Семейного счастья и творческих успехов», – присоединились поклонники артисток к поздравлению Валерии.

Напомним, ранее певица Валерия позировала для мужа на борту частного самолета. Исполнительница в строгом костюме с «мужского плеча» поела ягоды на камеру.

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