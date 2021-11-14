«Конечно, нужно бежать разводиться»: беременная Алена Рапунцель заговорила о попытках помириться с мужем

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель дала понять, что не знает, чем завершится ее затяжная ссора с Ильей Семиным.

Бывшая участница «Дома-2 Алена Рапунцель ждет ребенка от своего избранника Ильи Семина, за которого два с половиной месяца назад вышла замуж.

Сейчас, правда, будущие родители не вместе. Месяц назад Алена Рапунцель сообщила о разрыве с Ильей Семиным.

Ровно столько же она живет в квартире с мамой и сыном Богданом. Илья существует отдельно от жены.

Правда, Алена Рапунцель верит в то, что они с Ильей Семиным будут вместе. И даже предпринимает кое-какие шаги для этого.

Но о деталях ссоры и возможного примирения она говорить на публике не согласна. Обычно очень открытая Алена Рапунцель вдруг закрылась и утверждает, что не хочет хайпиться на своей семье.

А ведь ранее именно на этом она заработала популярность и вместе с ней доступ к финансовым благам.

«О причине нашей ссоры я как не сообщала, так и буду, — довольно резко высказалась Алена Рапунцель в сторис микроблога. — Может, кто-то бы уже наснимал кучу видео, купил рекламу у блогеров с анонсом, где он плачет, и отметкой на закрытый аккаунт. Но не в моем случае, простите. Мы создали семью, у нас будет ребенок. Для многих, конечно, нужно бежать разводиться. Но мы пытаемся. Не для кого-то, а для нашей семьи».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.