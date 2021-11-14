«Эффектные и простые»: Рогов рекомендовал модные сапоги с деликатно-закругленным носом

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» помог героине стать увереннее с помощью одежды.

Александр Рогов посоветовал зрительницам канала СТС модные сапоги. Их он подобрал во время работы над шоу «Рогов в деле», покупая в масс-маркете актуальный наряд для очередной героини.

Сапоги заключали в себе сразу два обувных тренда: моду на светлые модели, а также закругленные кареобразные мысы.

Топорно-кирпичные носы на сапогах и туфлях больше не в моде, но квадратные мысы до конца не ушли. В выбранных Роговым экземплярах это заметно. Они вроде и квадратные, и скошенные одновременно, стремящиеся к овалу.

«Смотрите, какие красивые сапоги! Вы знаете о моей страсти к светлой обуви. Мне нравится, что они и эффектные, и достаточно простые. Не нравится, что они стоят 15 тысяч рублей», — сказал Александр Рогов.

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