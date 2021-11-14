Григорьев-Апполонов демонстративно подарил букет новому мужу бывшей жены на своем концерте

Андрей Григорьев-Апполонов отметил 25 лет своего коллектива в «Крокусе».

Группа «Иванушки International» с шумом отпраздновала 25 лет с момента основания коллектива. На их праздничном концерте в «Крокусе» появилась бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина.

Экс-супруга музыканта явилась на шоу в сопровождении старшего сына Ивана и нового мужа-баскетболиста Андрея Зубкова. За кулисами Марина даже запечатлелась с обоими избранниками, при этом спортсмен обнял за плечи певца.

Ну а Григорьев-Апполонов все-таки не смог обойтись без сарказма.

«У нас тут семейный вечер», — заявил он со сцены и демонстративно подарил букет своему сопернику.

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