«Семейный вечер»: Алина Загитова в черном бикини попарилась в баньке

Олимпийская чемпионка и телеведущая Алина Загитова показала, как провел субботний вечер.

Прославленная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова поделилась атмосферными кадрами в сторис микроблога.

Звезда льда показала, как провела субботний вечер в обществе своей семьи. Алина Загитова разместила видео, на котором запечатлено, как она и ее младшая сестра Сабина лихо бьют вениками отца, разместившегося на самой верхней полке в парной.

«Поехали!» — дал отмашку дочерям мужчина.

И Алина Загитова с сестрой начали синхронно бить его по спине.

«Семейный вечер. Командная работа», — подписала видео Алина Загитова.

В кадре она предстала облаченной в черное бикини, а сестра Сабина – в слитном купальнике. На головы девушки надели специальные шапочки для парной.

Напомним, младшей сестре Алины Загитовой Сабине четырнадцать лет. Она тоже занимается фигурным катанием и мечтает тренироваться у Этери Тутберидзе.

Но до результатов старшей сестры ей пока очень далеко. По словам Алины Загитовой, у Сабины непростой характер, который мешает ей добиваться поставленных целей.

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