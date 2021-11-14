«Семейный вечер»: Алина Загитова в черном бикини попарилась в баньке

Прославленная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова поделилась атмосферными кадрами в сторис микроблога.
Звезда льда показала, как провела субботний вечер в обществе своей семьи. Алина Загитова разместила видео, на котором запечатлено, как она и ее младшая сестра Сабина лихо бьют вениками отца, разместившегося на самой верхней полке в парной.
«Поехали!» — дал отмашку дочерям мужчина.
И Алина Загитова с сестрой начали синхронно бить его по спине.
«Семейный вечер. Командная работа», — подписала видео Алина Загитова.
В кадре она предстала облаченной в черное бикини, а сестра Сабина – в слитном купальнике. На головы девушки надели специальные шапочки для парной.
Напомним, младшей сестре Алины Загитовой Сабине четырнадцать лет. Она тоже занимается фигурным катанием и мечтает тренироваться у Этери Тутберидзе.
Но до результатов старшей сестры ей пока очень далеко. По словам Алины Загитовой, у Сабины непростой характер, который мешает ей добиваться поставленных целей.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.