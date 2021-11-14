«Главное — ничего не порвать»: пассия Тимати раскорячилась в дверях, раздвинув «окорочка»

Новая пассия рэпера Тимати умудрилась смутить поклонников, которые повидали многое в ее микроблоге. 19-летняя киевлянка заняла весь дверной проем, эффектно закинув ногу выше головы и раздвинув при этом свои «сдобные булочки».

К тому же, Саша Дони игриво сверкнула «всем своим пирожком», прогнувшись дугой. Да так, что шелковые шортики на звездной блондинке натянулись до треска, облепив ее прелести спереди в натяжку. Фанаты пришли в восторг от таких сексапильных поз в исполнении пассии музыканта. Похоже, у балерины Анастасии Волочковой появилась соперница по шпагатам.

«Главное — ничего не порвать! А то вон, шортики по швам, небось, трещать в натяжку на сочных бедрах с паприкой», «Всю пилюльку в кадр впихнула», «Втиснулась так, что аж бедра в разные стороны», «Вот это зрелище! 18+», «Погодите-погодите!! Это фотошоп?? Или у Волочковой появилась новая соперница», «Шпагат в деле, лоснящиеся бедра в теме», «Глянь, как лихо раздвинула окорочка», «Тимати аж поперхнулся», — шутят фолловеры.

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