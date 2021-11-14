«Время течет»: Арзамасова в куртке дудун цвета экрю подвела итоги 3-месячного материнства

Звезда не стала уходить в отпуск по уходу за ребенком.

Елизавета Арзамасова родила сына Леву 14 августа, осчастливив мужа Илью Авербуха вторым наследником. Несмотря на то, что для актрисы это был первый малыш, она не стала уходить в отпуск по уходу за ребенком.

Арзамасова продолжила работу и в театре, и в кино, да еще после спектаклей приходит поддерживать супруга на его проект «Ледниковый период». Так довольно незаметно для публики, но ощутимо для артистки прошли три месяца.

«Чудесный день! Чудесный! Сегодня Левушке 3 месяца! Эти три месяца опровергают фразу «время летит». Время течет плавно и вмещает в себя миллионы значимых секунд. А у Ильи Авербуха сегодня завершающий показ «Анны Карениной». Успеха всей команде! А вчера был очередной показ «Ледникового» по Первому каналу, и один из номеров вернул меня в мой первый танец… Это было прекрасно! Всем добрейшего воскресения!» — написала в личном блоге Лиза Арзамасова.

Звезда запечатлелась для этого поста на скамье, примерив теплую куртку дудун оттенка экрю, а также трендовые сапоги в тон с подвернутым мягким голенищем.

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