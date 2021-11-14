«Время течет»: Арзамасова в куртке дудун цвета экрю подвела итоги 3-месячного материнства

Елизавета Арзамасова родила сына Леву 14 августа, осчастливив мужа Илью Авербуха вторым наследником. Несмотря на то, что для актрисы это был первый малыш, она не стала уходить в отпуск по уходу за ребенком.
Арзамасова продолжила работу и в театре, и в кино, да еще после спектаклей приходит поддерживать супруга на его проект «Ледниковый период». Так довольно незаметно для публики, но ощутимо для артистки прошли три месяца.
«Чудесный день! Чудесный! Сегодня Левушке 3 месяца! Эти три месяца опровергают фразу «время летит». Время течет плавно и вмещает в себя миллионы значимых секунд.
А у Ильи Авербуха сегодня завершающий показ «Анны Карениной». Успеха всей команде!
А вчера был очередной показ «Ледникового» по Первому каналу, и один из номеров вернул меня в мой первый танец… Это было прекрасно! Всем добрейшего воскресения!» — написала в личном блоге Лиза Арзамасова.
Звезда запечатлелась для этого поста на скамье, примерив теплую куртку дудун оттенка экрю, а также трендовые сапоги в тон с подвернутым мягким голенищем.
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