«Дал же бог такие формы!»: Женя Феофилактова изогнулась и засветила все свои прелести в обтягивающем изумрудном платье

Экс-участница «Дома-2» Женя Феофилактова покрасовалась во время отдыха на Мальдивах.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова в эти дни вместе с сыном Даниэлем и своим избранником отдыхает на Мальдивах.

Во время каникул Женя Феофилактова демонстрирует в микроблоге роскошные фото, на которых запечатлена в купальниках и бикини, мини-платьях, шортиках, топах и других нарядах, позволяющих ей показать, в какой прекрасной форме она находится.

На этот раз Женя Феофилактова предстала на снимке в мини-платье изумрудного оттенка. Наряд с глубоким декольте подчеркнул фигуру Евгении и обнажил ее пышную грудь. Волосы Евгения украсила цветком франжипани.

«Я тут уже как дома», — подписала кадр Феофилактова.

На фото она немного изогнулась, чтобы ее прелести стали видны еще лучше и выглядели более эффектно.

Подписчики засыпали Евгению Феофилактову комплиментами.

«Евгения, этот образ – нечто! Платье – огонь», «С такой фигуркой можно и мини, и облегающее носить, а не облачаться в балахоны», «Женечка, ты очень красивая и очень милая. Такая красотка на свете одна», «Женечка, ты лучший образец красоты и женственности», «Дал же бог такие формы! Очень красивая», — высказались в Сети.

Напомним, на Мальдивах Евгения Феофилактова получила предложение руки и сердца от своего избранника.

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