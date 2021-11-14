«Угрожал очень часто»: Авраам Руссо рассказал, что боялся бывшего директора Черкизовского рынка

Исполнитель Авраам Руссо поделился своей историей общения с бизнесменом и криминальный авторитетом Тельманом Исмаиловым. Знаменитость отметил, что предприниматель действительно желал ему смерти.

Экс-директор Черкизовского рынка долгое время покровительствовал Руссо.

Но хорошее отношение Исмаилова постпенно исчезло. По словам Руссо, бизнесмен перестал видеть границы между дружбой и рабством.

Тельман мог вызвать Руссо выступать последи ночи, несмотря на семейные трудности. Когда Авраам захотел разорвать связь с Измайловым, бизнесмен избил артиста и сказал:

«Легче заказать, чем отпускать».

Певец понял, что добром его дружба с влиятельным человеком не закончится. В гостях у Леры Кудрявцевой Авраам Руссо предположил, что именно бывшему другу было выгодна смерть исполнителя.

«Были заинтересованы два человека, которые хотели меня увидеть искалеченным. Это друг и продюсер», – заявил Руссо в эфире «Секрета на миллион» на канале НТВ.

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