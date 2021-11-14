«Безусловная любовь»: Алика Смехова запечатлелась в объятиях взрослого сына

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Алики Смеховой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась взрослым сыном Артемом.

Напомним, у артистки двое детей: сыновья Артем и Марк. Разница между наследниками Смеховой семь лет. Старшему сыну Смеховой уже 21 год.

Артем Смехов недавно отметился с родительницей. А Алика поделилась семейным фото со своими фолловерами.

«Время, проведенное с сыном, бесценно. Безусловная любовь», – призналась Алика.

Смехова в черном платье с открытыми рукавами дополнила образ круглыми серьгами с массивными камнями. Актриса искренне улыбалась в объятиях сына. Артем тоже одарил маму улыбкой и смущенно опустил глаза.

«Какой красавец!», «Как вас тепло сынок обнимает! Счастье!», «Красивые, а мама, как сестра», «Какие вы прекрасные! Милое фото! У вас очень обаятельный сыночек! Красавец!» – написали поклонники Смеховой.

Ранее Алика Смехова в пудровом костюме в крапинку и кедах предстала на презентации нового сезона телеканала «TV1000 Русское кино».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.