Две красотки в отпуске: Валя Карнавал показала свою моложавую маму, с которой отправилась в жаркие страны

Звезда Сети уже не в первый раз отдыхает с родительницей.

Валя Карнавал рассказала поклонникам, что полетела со своей мамой в отпуск. Для этого родительнице пришлось сделать загранпаспорт, однако у них все получилось, и миссия состоялась.

Звезда запечатлелась с мамой в аэропорту и, судя по видео, родственниц могут принимать в жарких странах за сестер. Родительница выглядит довольно моложаво.

Точного места своей отпускной дислокации Валя Карнавал не разглашала, однако пейзажи, которые она показала в stories Instagram очень похожи на Мальдивы.

Отметим, что тиктокерша уже не в первый раз отдыхает в этом году с мамой. Летом она провела с ней время в Сочи, где ей, к слову, очень понравилось. Единственный момент, который смущал Валю – это назойливое внимание подростков.

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