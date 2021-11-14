«Взбесившиеся бедра отклячила»: пассия Тимати в стрингах-танга завалилась на «вздыбленный задик»

Поговаривают, что рэпер Тимати увлекся 19-летней киевлянкой Сашей Дони. Они якобы вместе отдыхали на Мальдивах. Позже мама бизнесмена Симона ответила на едкие подшучивания фанатов, которые удивились тому, что музыкант прилетел на курорт, где отдыхает его семья (на Мальдивах была и дочка рэпера Алиса, — Прим. ред.) со своей новой пассией. На что бывшая свекровь модели Алены Шишковой заявила, что ее внучка внимание на папиных подруг не обращает. Она еще слишком мама, чтобы интересоваться личной жизнью взрослых.

Зато Саша Дони достаточно раскрепощена, чтобы при любой возможности оголяться на пляже. Разумеется, снимки с рэпером Тимати она в микроблоге не показывает. Однако это не мешает ей позировать в костюме Евы. Так, к примеру, пытаясь сделать сексапильный кадр пассия музыканта привалилась набок, прикрыв свои округлые ягодицы.

«Трусики-невидимки?», «Взбесившиеся бедра отклячила», «Фигура какая-то странная! Груди большие, припухшие, тонкая талия и все это венчают пышные бедра», «Прикрыла вздыбленный задик?? Зачем так набок завалилась?», «Грудь вот-вот выскользнет», «Ну хоть кустик не видно», «Резинки от трусов в самую мякоть впились», «Груди торчком стоят — и еще говорят все свое, ну-ну! Мы и поверили», «Срамота! Зачем так свои дыньки светить», «Снимать уже нечего, итак полуголая», — пишут фолловеры.

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