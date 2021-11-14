Привезла малютку-сына к бабушке? Арзамасова прижала к сердцу свою драгоценность — спящего Левушку

Лиза Арзамасова навестила свою маму Юлию, побывав у нее в гостях. С собой актриса из ситкома «Папины дочки» привезла и малютку-сына Левушку. На редком домашнем фото жена 47-летнего постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха запечатлелась в ультрамодной дутой куртке со спящим сынишкой на руках. Елизавета прижала к сердцу свою самую большую драгоценность, умилив поклонников таким трогательным отношением к первенцу.

«Зашли в гости к бабочке (так Лиза называет свою маму, — Прим. ред.). Оделись в светлое, не договариваясь», — пошутила Арзамасова.

Ранее в одном из своих интервью постановщик ледовых шоу Илья Авербух признался, что ему редко удается помочь молодой жене по хозяйству или посидеть с малюткой-сыном. Да и по ночам Лиза сама подходит к малышу, если он не спит и капризничает. Илья Изяславич работает на износ и сильно устает, поэтому Арзамасова и не допекает его семейными проблемами. Хотя Лиза говорила совсем обратное, утверждая, что ее муж прекрасно справляется со всем и даже нянчится с Левушкой. Видимо, Авербух не считает свое участие в домашних делах чем-то особенным, и поэтому даже не замечает, как много он делает для семьи.

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