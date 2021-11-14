Высокий блондин в салатовых шортах: Собчак вышла с сыном на пляж в леопардовом облачении

Ксения Собчак после отдыха с мужем в Италии, решила продлить отпуск в Арабских Эмиратах. В Дубай ведущая прилетела с сыном Платоном.

В личном блоге светская львица рассказала, что не очень поняла этот курорт, который показался ей слишком «пластиковым». А вот Египет, уверена звезда, очень хорош для путешествий с детьми.

Тем не менее, Ксения Собчак старается получить максимум от отдыха. В Instagram светская львица показала снимок, который она сделала на пляже с ребенком. Платон пока еще не загорел и выглядел довольно бледным. При этом журналистка уже смогла приобрести приятный оттенок кожи.

Ксения Собчак облачилась в леопардовый пляжный комплект, а Платон – салатовые купальные шорты.

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