«Мы «птицы певчие»»: Алиса Мон нежно отозвалась о Ларисе Долиной

Артистка выступила с песней Андрея Губина на «Шоумаскгоон».

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Алисы Мон появилась совместная фотография знаменитости с Ларисой Долиной. Коллеги в ярких платьях прильнули друг другу для снимка.

Отметим, что Мон выступила в рамках проекта «Шоумаскгоон». А Долина стала приглашенной звездой программы.

Знаменитости давно знакомы и с уважением относятся к творчеству друг друга. Поэтому Алиса Мон посвятила свое выступление подруге. Исполняя песню «Улетай», Мон думала о Долиной.

«Как символично было… Я обняла Ларису и подумала, что имя ее означает «чайка»! А я про птицу буду петь…Впрочем, обе мы «птицы певчие» и знаем друг друга 33 года! Подумать только», – поделилась своими эмоциями артистка.

Долина в белоснежном платье с акцентными украшениями нежно обняла Мон в ярко-синем платье с пайетками.

«У Вас было просто шикарное выступление! Алиса, мы Вас любим», – написала одна из поклонниц Мон.

Напомним, ранее Лариса Долина в черном вязаном костюме с широкими брюками и свитшотом свободного кроя вышла на сцену. Наряд помог скрыть изъяны фигуры.

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