«Человек с большим сердцем»: Зара трогательно поздравила Марию Кожевникову

Исполнительница Зара поделилась совместным фото с Марией Кожевниковой. Таким способом знаменитость поздравила подругу с днем рождения.

К слову, в этом году исполнительница главной роли в сериале «Универ» отмечает 37 лет. В этот день подруга именинницы одарила Марию вниманием и теплыми словами.

«С днем рождения, моя Машенька! Умная, мудрая, нежная, любящая, отзывчивая… Можно бесконечно перечислять. Скольких деток твое доброе сердце помогло спасти… Ты человек с большим сердцем. Пусть все беды обходят тебя стороной и только радости ждут впереди. Люблю тебя и крепко обнимаю. Твоя Зара», – обратилась певица к подруге.

«Какие же красотки прекрасные!», «С днем рождения прекрасную Марию!», «От всей души поздравляю с днем рождения! Здоровья, счастья и добра», – присоединились к словам Зары поклонники артисток.

Напомним, ранее Зара показала отдых с повзрослевшими сыновьями. Певица позировала с наследниками на фоне огней ночного Дубая и отправилась на одну из самых высоких смотровых площадок города.

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