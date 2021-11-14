«Мой ангел»: Алена Шишкова нарядилась с подросшей дочерью в дутые комбинезоны

Наследнице модели в этом году исполнилось семь лет.

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Алена Шишкова – разместила на личной странице в Instagram фото с дочерью Алисой. Знаменитость позировала с наследницей в утепленных комбинезонах с принтом.

Шишкова с новой стрижкой и ярким макияжем отдала предпочтение комбинезону цвета фуксии с темно-синим принтом. А Юнусова нарядилась в черно-белый комбинезон из непродуваемого материала с дизайном в виде звезд.

Алена и Алиса покривлялись на камеру и даже успели сделать снежных ангелочков, повалившись в первых в этом году сугробах.

«Мой ангел», – подписала фото со своей дочерью Алена.

Фолловеры Алены подчеркнули, что новая прическа очень идет модели. Отметим, что блондинка недавно убрала длину волос. И теперь Шишкова щеголяет с каре.

«Как идет розовый, и очень красиво накрашены», «Красотки нереальные», «Вау, как хорошо вам каре», «Два ангелочка», «Какая классная стрижка», «Куклы Барби», – написали восторженные поклонники Алисы Юнусовой и ее мамы.

Напомним, ранее Алена Шишкова поздравила маму Тимати с днем рождения. Симона Юнусова отметила 62-летие.

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