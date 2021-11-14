«Я смогла!»: Екатерина Вилкова удивила кадрами из роддома

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Екатерины Вилковой появилась запись, в которой знаменитость показала свои роды.

Примечательно, что процесс проходил под камерами. Роды Вилковой оказались лишь съемочным процессом. Героиня Екатерины по сюжету должна была произвести на свет ребенка. Поэтому помучаться пришлось и самой актрисе.

«Я смогла! Кирилл, справилась без тебя, но под четким руководством», – обратилась к оператору Вилкова.

Екатерина в парике оттенка платинового блонда нарядилась в операционную сорочку и тужилась на специальном кресле для родов. Исполнительница главной роли в фильме «Стиляги» старалась изо всех и даже покрылась испариной.

Съемочная группа осталась довольной игрой актрисы. Вилковой удалось сымитировать роды так, что некоторые поклонники почти поверили в настоящую беременность знаменитости.

«Как вы здорово играете, просто нет слов», «Мы так рады за вас и за Проскурина! А говорили, не получится», «Классно. Кого родили?» –написали фолловеры Екатерины.

Напомним, ранее Екатерина Вилкова вспомнила, как зарождался ее роман с актером Ильей Любимовым.

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