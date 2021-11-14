Целлюлит? Да все равно! Собчак в стиле «Леди Леопард» устроила фотосессию в секси-бикини без ретуши

Ксения Собчак улетела в начале ноября с мужем и друзьями в Италию. Здесь, по словам ведущей, она провела свои лучшие выходные с Константином Богомоловым.

Светская львица наслаждалась прогулками на уютных улочках Милана и посещением ресторанов.

Теперь же Ксения Собчак засветилась в Дубае с сыном Платоном от первого брака с Максимом Виторганом. На побережье Персидского залива журналистка устроила фотосессию в страстном леопардовом комплекте, который состоял из откровенного мини-бикини и пляжного халатика.

Судя по обнародованным снимкам, Ксения Собчак – не любительница фотошопа и ретуши. Знаменитая блондинка выложила кадры в таком виде, какая есть, не скрывая рельефности кожи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.