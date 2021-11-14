«Трусы наизнанку? Шовчик прям по середине пилюльки»: Каменских сверкнула «пирожком» в кружевах

Украинская дива не постеснялась раздеться до трусов. При этом пышные груди поп-дива исхитрилась стиснуть так, чтобы они не «показывались».

Настя Каменских подразнила поклонников «сочным» снимком в спальне. Украинская дива без стеснения разделась до белья, оставшись в одних кружевных трусиках. Свою пышную грудь жена рэпера Потапа стиснула так, что ее «арбузики» буквально сплющились. Надо отдать должное, поп-дива обладает не таким пышным бюстом, как Анна Семенович или Яна Кошкина. Поэтому этот «скромный» трюк с «дыньками» певице удался.

«Трусы наизнанку? Шовчик прям по середине пилюльки», «Зачем так грудь стиснула?? Аж не продыхнуть», «Такой мягонький животик», «Вся сдобная, как ватрушка», «Ба! А пирожок-то свой утянула», «Бельем поделила свою прелесть надвое», «Бедра пышные, животик такой сдобный!! Вся медовая», «Это стиль собачки??», «В спальне?? Потапа ждешь?», «Муж если заглянет тут же упадет в обморок», — шутят фолловеры.

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