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Встреча неизбежна: Меган Маркл и Кейт Миддлтон увидятся в скором времени

Герцогини не виделись с апреля 2020-го.

Встреча неизбежна: Меган Маркл и Кейт Миддлтон увидятся в скором времени
Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Весной 2020-го года Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. С тех пор экс-актриса не приезжала в Лондон. В то же время принц Гарри был на родине уже дважды – на похоронах деда и на открытии памятника принцессе Диане. Меган пропустила оба мероприятия, так как была беременна, а потом занималась новорожденной дочерью.

Однако совсем скоро Меган Маркл может увидеться с родственниками мужа. На 2022-й год запланирован визит Кейт Миддлтон и принца Гарри в США. В списке остановок значится и Калифорния, где живут Меган и Гарри. Правда, пригласят ли Сассекские в дом гостей, пока неизвестно. Об этом пишет Heat World.

Напомним, накануне принц Гарри и Меган Маркл блистали на гала-концерте в Нью-Йорке. Пара оставилась в апартаментах на Манхэттене. Их сопровождали восемь телохранителей и фургон с видеонаблюдением.

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