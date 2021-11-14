А где «засаленный» халатик с заплатками? Пугачева в лучшем платье и с походкой от бедра шла к мужу в Грязи

Еще Эвелина Хромченко из «Модного приговора» на Первом канале критиковала домохозяек за любовь к «видавшим виды» вещам.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин показал, в какой одежда Примадонна бродит по замку в Грязи ранним утром. В интервью Олегу Меньшикову певица как-то призналась, что спит отдельно от молодого мужа.

Алла Пугачева дала понять, что эта ее привычка появилась у нее сразу. Она всегда предпочитала проводить ночь в собственной спальне. Таким образом, Примадонна дала понять, что в их семье у каждого есть своя — отдельная комната.

Певице важно остаться на ночь наедине с собой, отдохнуть от суеты дня, насладиться покоем и тишиной.

Зато к завтраку Алла Борисовна спускается в приподнятом настроении. Так, шоумен Максим Галкин запечатлел, как певица в одном из своих лучших платьев и с элегантной укладкой с челкой-шторкой в дефиле кружилась по гостиной, очаровывая окружающих своим утонченным аутфитом.

Примадонна старается не носить «засаленных» халатиков. Этот предмет гардероба домохозяек в свое время критиковала Эвелина Хромченко из «Модного приговора» на Первом канале.

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