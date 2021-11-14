Меры безопасности: как оберегают Елизавету II и всех монархов на банкетах

Прежде чем накрыть стол, всю пищу и столовые приборы тщательно проверяют.

Королевские банкеты требуют особого внимания службы безопасности. К тем или иным встречам, во время которых Елизавета II или другие члены королевской семьи, садятся за стол, ведется тщательная подготовка.

Бывший королевский шеф-повар Грэм Тинсли объяснил Hello!, что приготовленные блюда доставляют во дворец в сопровождении полиции, если речь идет о банкетах с первыми лицами разных государств.

«Для банкетов более высокого уровня мы должны пропускать всю нашу еду, контейнеры, ножи и кухонное оборудование через рентгеновский аппарат», — сказал Тинсли.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри посетили Нью-Йорк в окружении восьми телохранителей и фургона с видеонаблюдением.

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