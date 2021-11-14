Живут в замке, едят икру с рисом! Пугачева «подловила» дочку Лизу за «скромным» завтраком на кухне в Грязи

Сестренка восьмилетнего Гарри как-то признавалась, что любит смаковать этот деликатес вприкуску с гречневой кашей.

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» Алла Пугачева, рассказывая о своих любимых блюдах из детства, заверила, что ей нравится самая простоя еда. К примеру, отварные сосиски, хлеб с маслом и эклеры. Этот десерт для будущей артистки готовила ее любимая мама.

О вкусовых предпочтениях спросили и дочку Примадонну. Маленькая Лиза просто в восторге от икры. Шоумен Максим Галкин как мог подсказывал дочке, в шутку убеждая ее сказать, что она любит баклажанную. Но сестренка Гарри заверила, что ей нравится смаковать красную икру вприкуску с гречневой кашей.

Однако за завтраком на кухне в Грязи Примадонна «подловила» свою дочку за поеданием риса. И естественно, специально для Лизы к столу подали ее любимый деликатес — икру. Малышка о чем-то с серьезным видом рассказывала своей маме, наслаждаясь вкусным завтраком.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале