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«А можно с Кридом»: Барановская высказалась после слухов о романах с Лепсом и Галкиным

По словам телеведущей, ее дети хотят, чтобы она как можно скорее вышла замуж.

«А можно с Кридом»: Барановская высказалась после слухов о романах с Лепсом и Галкиным
Юлия Барановская. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала слухи о своих многочисленных романах со звездами шоу-бизнеса.

Юлия Барановская и Григорий Лепс
Юлия Барановская и Григорий Лепс. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым. Якобы я и он женятся. С Галкиным. С Кириллом Туриченко вообще оказывается взасос целовалась. У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом».

Юлия Барановская

По словам Барановской, любой прохожий, который появляется в ее сторис – это уже слухи о романе. «Даже если мужчина просто прошел мимо. Дети мечтают, чтобы мама вышла замуж. По-моему — это прекрасное желание», — заявила Барановская.

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Пара рассталась несколько лет назад.

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Александр ВасильевЕгор КридМаксим ГалкинПрограмма "Ты не поверишь!"Юлия Барановская