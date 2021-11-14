«А можно с Кридом»: Барановская высказалась после слухов о романах с Лепсом и Галкиным

По словам телеведущей, ее дети хотят, чтобы она как можно скорее вышла замуж.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала слухи о своих многочисленных романах со звездами шоу-бизнеса.

«А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым. Якобы я и он женятся. С Галкиным. С Кириллом Туриченко вообще оказывается взасос целовалась. У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом». Юлия Барановская

По словам Барановской, любой прохожий, который появляется в ее сторис – это уже слухи о романе. «Даже если мужчина просто прошел мимо. Дети мечтают, чтобы мама вышла замуж. По-моему — это прекрасное желание», — заявила Барановская.

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Пара рассталась несколько лет назад.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале