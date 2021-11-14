«Я, честно сказать, в шоке»: Семенович озвучила стоимость швейцарских часов, полученных от ухажера

Певица Анна Семенович получила в подарок от богатого ухажера золотые швейцарские часы с россыпью бриллиантов в количестве 45 штук. Поклонница исполнительницы зовут Вадим. Он по профессии риелтор. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я, честно сказать, в шоке, что мужчины в наше кризисное время готовы на такие подарки. «Он сказал: «Ты такая классная. Мне очень нравишься, харизматичная женщина. Я кайфую от тебя. Вот хочу тебе сделать такой подарок». Эти часы стоят в районе пяти миллионов рулей». Анна Семенович

Как отметил поклонник Семенович Вадим, он расценивает эти часы не как подарок, а как актив. «Редкие швейцарские часы — они от года в год растут в цене. Я занимаюсь недвижимостью. Также я инвестор», — заявил он.

Напомним, что сейчас в жизни у Анны Семенович есть возлюбленный. При этом они вместе не живут, а просто встречаются.

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