«Не афиширует»: Прилучный рассказал, какую часть зарплаты Карпович отдает на благотворительность

По словам актера, Мирослава просто никогда не рассказывает о своих добрых делах.

Актер Павел Прилучный в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, какую часть своей зарплаты его возлюбленная актриса Мирослава Карпович отдает на благотворительность.

«Я не афиширую наши отношения с Мирославой. Она детский психолог в онкологическом центре. Часто ездит туда. Все, что связано с благотворительностью – это Мирослава. Никогда не афиширует этого просто, не выставляет в Instagram. Скажу, что 80 процентов ее дохода уходят на благотворительность». Павел Прилучный

Как отметил Прилучный, у него два года назад появился в жизни близкий человек — батюшка отец Виталий. «Он часто приезжает ко мне. Службу ведет у меня дома. Хочу, чтобы у меня мозг очистился», — заявил Павел Прилучный.

Напомним, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович вместе уже больше года. Пока общих детей у них нет.

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