«Они ходят как школьники за ручку»: Намин рассказал о взаимоотношениях Пугачевой и Галкина

Музыкант Стас Намин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об отношениях певицы Аллы Пугачевой и ее мужа телеведущего Максима Галкина.
Не так давно Стас Намин побывал на вечеринке у Аллы Пугачевой в деревне Грязь в знаменитом замке. Они веселились и пели песни.
«Макс ее обожает. Вы даже не представляете до какой степени он ее любит. Даже для меня было удивление. Они ходят как школьники за ручку. Вот такая у них жизнь дома. Потрясающие у них и дети».
Напомним, что Стас Намин и Алла Пугачева дружат много лет. Примадонна не раз тепло отзывалась о друге.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале