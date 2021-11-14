«Они ходят как школьники за ручку»: Намин рассказал о взаимоотношениях Пугачевой и Галкина

По словам музыканта, он искренне удивляется любви Примадонны и телеведущего.

Музыкант Стас Намин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об отношениях певицы Аллы Пугачевой и ее мужа телеведущего Максима Галкина.

Не так давно Стас Намин побывал на вечеринке у Аллы Пугачевой в деревне Грязь в знаменитом замке. Они веселились и пели песни.

«Макс ее обожает. Вы даже не представляете до какой степени он ее любит. Даже для меня было удивление. Они ходят как школьники за ручку. Вот такая у них жизнь дома. Потрясающие у них и дети». Стас Намин

Напомним, что Стас Намин и Алла Пугачева дружат много лет. Примадонна не раз тепло отзывалась о друге.

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