«По очереди отказывало все»: Соловьев рассказал о мучениях Коклюшкина перед смертью

Сатирик умер от сердечной недостаточности на 76-м году жизни.

Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни от сердечной недостаточности. Последние дни своей жизни он провел в больнице, врачи сделали все, что могли. Зять писателя-сатирика Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» рассказал о его мучениях перед смертью.

«Мы с женой навещали его. Виктор Михайлович боролся. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие… В четверг, в 23:20, позвонил врач и сказал, что сердце Виктора Михайловича остановилось. У него не было ковида. Он скончался от острой сердечной недостаточности», — рассказал Соловьев.

Похоронят Виктора Михайловича 14 ноября. Траурная церемония начнется в малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов.

Добавим, что тележурналист женат на дочери Коклюшкина от первого брака Эльге Сэпп. Пара воспитывает пятерых детей.

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