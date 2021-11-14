Пока не афишируют: стало известно, кто является любовником Кристины Асмус

В прошлом году актриса развелась с Гариком Харламовым.

Новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова прогремела, как гром среди ясного неба. Актриса и шоумен расстались в прошлом году после восьми лет брака. Юморист недавно представил общественности свою новую любовь – актрису Екатерину Ковальчук. Асмус же личную жизнь не афиширует.

Накануне стало известно, что Кристина почти год встречается с актером Романом Евдокимовым. Они оба служат в театре Ермоловой. 27-летний Роман пока не живет вместе с Кристиной, но влюбленные ездят к Евдокимову на дачу. Об этом сообщает телеграм-канал Star News.

К слову, недавно Асмус сообщала своим поклонникам, что состоит в серьезных отношениях с молодым человеком и уже познакомила его с дочкой Настей. Друзья про их отношения знают. Красавец-актер Кристину боготворит, блондинка отвечает ему взаимностью.

Добавим, Евдокимов снимался в сериалах «Пищеблок» и «Перевал Дятлова».

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