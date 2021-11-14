62-летняя Юдашкина в черном мини-платье с прозрачными вставки пришла на вечеринку к Орловой

Марина Юдашкина уже больше 30 лет живет в браке с Валентином Юдашкиным. Она является его музой и опорой. Примечательно, что бизнесвумен успевает не только посещать светские рауты, но и заниматься домашними делами.

У нее есть свой огород, а также она готовит для супруга запеканки, пироги и рагу. Зачастую ей доводится носить наряды, которые создает ее муж.

В последнее время Марина редко появлялась на публике. Но 13 ноября она появилась на вечеринке, которую организовала Ольга Орлова. Певица и телеведущая отпраздновала 44-летие в роскошном ресторане.

Для такого случая жена модельера выбрала черное силуэтное мини-платье. Наряд с прозрачными вставками дополнили туфли-лодочки. Юдашкина позировала с именинницей и Светланой Ермоловой.

«Какой Именинник — такой праздник! В нашем ресторане сегодня весело, тепло и очень музыкально», — отметила Светлана.

Поклонники восхитились тем, какой праздник устроила Орлова. Но Марина смогла затмить многих гостей. Ее осыпали комплиментами. «И вам 62 года? Такая стройная», «Ну какая красивая жена у Юдашкина», «Просто три грация, но Марина особенно хороша», «Какая красота неземная», «Ну невозможно налюбоваться», «Ваши ноги идеальные», — прокомментировали пост подписчики.

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