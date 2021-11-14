«Решил отправиться в сказку»: Филипп Киркоров похвастался образом в молодежном стиле

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя Филиппа Киркорова появилась фотография артиста в ярком образе.

Примечательно, что у поклонников наряд с платками и игрушками на бомбер вызвал восторг.

«Почему бы не раскрасить пасмурную субботу? Решил отправиться в сказку!.. Ну, а кто у нас творит самые сказочные балы и невероятные приемы? А? Конечно же… Продолжите вы!», – заинтриговал Филипп Бедросович.

Киркоров надел белоснежные брюки и бомбер с сними вставками. Артист дополнил образ шляпой с дырками, мягкими игрушками, цветными платками и кедами.

«Самый яркий артист», «Крутой!», «Все лучшее сразу», «Просто уникальный», «Будьте всегда таким ярким и жизнерадостным», «И пусть вся ваша жизнь будет по законам сказки», «Классный лук, люблю все яркое», «Шикарный! Как вам все это идет», «Восхитительный красавец!», – похвалили образ артиста его поклонники.

Напомним, ранее Филипп Киркоров показал развлечения своих детей в Арабских Эмиратах. Поп-король отметил, что Мартин и Алла-Виктория скучают по отдыху в Абу-Даби, вернувшись в Москву.

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