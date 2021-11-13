«Танго, друзья!»: Оксана Федорова изумила грацией в самом страстном танце

Телеведущая показала, чем занимается в свободное время.

Экс-ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова разместила на личной странице в Instagram ролик с занятий по бальным танцам.

Оксана облачилась в черные брюки свободного кроя и свитшот такого же оттенка. Федорова дополнила образ для танцев золотистыми туфлями на каблучках. Знаменитость не стала собирать волосы, добавив легкой небрежности и еще больше страсти к своему танцу.

Отметим, что Оксана Федорова занимается бальными танцами. Телеведущая решила поделиться с фолловерами своими тренировками. Федорова станцевала танго с молодым партнером.

«Если вы хотите в своей жизни новых красок, эмоций и драйва…

Танцуйте танго, друзья!», – посоветовала Оксана.

«Танго! Это вообще самый самый страстный танец мужчины и женщины!», «Классно! Очень!», «Очень красиво», – написали восхищенные поклонники Оксаны в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Оксана Федорова отметилась в модном белоснежном костюме с брюками клеш на одной из программ «Русского радио».

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