«По следам «Властелина колец»: Наташа Королева с эльфийскими ушками прогулялась в модной дубленке с граффити

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Наташи Королевой появилась фотография знаменитости в ярком образе с расписанной дубленкой и шапкой-бини цвета «вырви глаз».

Королева выбрала водолазку цвета электрик и украсила ее серебристой цепью. Артистка скомбинировала водолазку с черной укороченной дубленкой. Розово-синее граффити на верхнем изделии перекликалось с лонгсливом.

Королева завершила образ узкими брюками, кожаными ботфортами и салатовой шапкой-бини.

Особое внимание в аутфите певицы привлекали острые искусственные уши, которые Наташа приклеила к своим.

«По следам «Властелина колец», – похвасталась Наташа Королева.

«Наташа, супер! Какая куртка красивая, тоже такую хочу!», «А фото у тебя всегда супер и видео тоже», «Красотка!», – написали поклонники Королевой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Наташа Королева с коляской появилась на телепередаче. После того, как певица рассказала о биологической дочери, артистка стала чаще показывать себя в роли матери.

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