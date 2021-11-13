Как вписать винтаж в современный интерьер
Видео
Как одеться на новогодний корпоратив
Видео

«По следам «Властелина колец»: Наташа Королева с эльфийскими ушками прогулялась в модной дубленке с граффити

Артистка приклеила себе острые уши.

«По следам «Властелина колец»: Наташа Королева с эльфийскими ушками прогулялась в модной дубленке с граффити
Наташа Королева. Фото: Instagram.com/koroleva__star

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Наташи Королевой появилась фотография знаменитости в ярком образе с расписанной дубленкой и шапкой-бини цвета «вырви глаз».

Королева выбрала водолазку цвета электрик и украсила ее серебристой цепью. Артистка скомбинировала водолазку с черной укороченной дубленкой. Розово-синее граффити на верхнем изделии перекликалось с лонгсливом.

Королева завершила образ узкими брюками, кожаными ботфортами и салатовой шапкой-бини.

Особое внимание в аутфите певицы привлекали острые искусственные уши, которые Наташа приклеила к своим.

«По следам «Властелина колец», – похвасталась Наташа Королева.

Наташа Королева. Фото: Instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева в образе эльфа. Фото: Instagram.com/koroleva__star

«Наташа, супер! Какая куртка красивая, тоже такую хочу!», «А фото у тебя всегда супер и видео тоже», «Красотка!»,  – написали поклонники Королевой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Наташа Королева с коляской появилась на телепередаче. После того, как певица рассказала о биологической дочери, артистка стала чаще показывать себя в роли матери.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

БотфортыЗвездный стильмода и стильНаташа Королеваяркий образ