Маленький модник: Тимати показал подросшего сына Анастасии Решетовой

Недавно Ратмиру исполнилось два года.

В последних Stories личного микроблога исполнителя Тимати появилась фотография с сыном Ратмиром. Знаменитость провел выходной со своим наследником.

Напомним, два года назад у Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой родился мальчик, которого назвали в честь близкого друга Тимати – Ратмиром.

Недавно Ратмир Юнусов отметил свой день рождения в кругу семьи. Подросший мальчик уже научился разговаривать и с удовольствием гуляет с родителями.

Выходные Ратмир проводит в компании отца. Тимати в черном аутфите с вязаной шапкой запечатлел наследника в модном бутике.

Ратик примерил спортивную кофту на молнии бренда Gucci и светлые джинсы. Малыш внимательно наблюдал за тем, как папа делает совместное фото в зеркало.

Отметим, что Тимати не скупится на подарки для любого сына. Брендовая одежда и роскошные игрушки – все это не редкость для Ратмира Юнусова.

Напомним, ранее родительница Тимати отметила день рождения. Симона Юнусова разоткровенничалась в общении с поклонниками в честь своего 62-летия. Также знаменитость показала своих внуков.

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