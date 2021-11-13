«Мимимишность зашкаливает»: Клава Кока посетила контактный зоопарк в Дубае

Артистка осталась в восторге от пушистых зверьков и больших змей.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Клавы Коки появилась запись, в которой знаменитость пообщалась в экзотическими животными в Дубае.

Клава вместе с подругами постелила контактный зоопарк и осталась в восторге от его жителей.

Клава покормила мартышек, жирафа, лемуров. Но больше всего артистке понравилось играть и кормить медведя. Также певица показала, как ее коллега Люся Чаботина держала в руках огромную желтую змею.

«Мимишность зашкаливает. Голосуйте: а какое видео самое клевое? Боже, какое удовольствие я получила от зверьков, почувствовала себя маленьким ребенком, искрящимся от счастья! Теперь эти малыши навсегда в моем сердце (особенно мишка)! Уже скучаю!», – поделилась эмоциями Клава Кока.

«Как мило! Такие классные!», «Клава и животные – отдельный вид искусства», «Вы с жирафом прям милейшие пупсы!», – написали поклонники Клавы.

Напомним, ранее Клаву Коку заподозрили в романе с Егором Кридом. Артисты вместе отдыхают в Дубае. Частые прогулки по пляжу и поездки на внедорожнике по пустыне насторожили фанатов исполнителей.

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