С плотным мехом: Ксения Собчак утеплилась к зиме модной шубкой бирюзового цвета

Телеведущая на отдыхе в Дубае побаловала себя обновками.

Ксения Собчак уже давно славится своим чувством стиля. Она любит выглядеть броско. При этом в молодости блондинка часто носила мини-юбки. Теперь телеведущая зачастую выбирает наряды винтажные или напротив — современные с необычным кроем.

Для каждого мероприятия Ксения подбирает себе наряды. Она не боится экспериментировать и порой облачается в образы, которые вызывают много обсуждений в Сети.

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В ноябре Собчак не только отметила день рождения, но и съездила с сыном Платоном в Дубай. Там телеведущая то и дело примеряла новые наряды. На прогулке с наследником она отметилась в вязаном платье и чалме.

Не обошлось без шопинга, но блондинка решила купить не легкие наряды, а зимние. Ксения покрасовалась в шубе средней длины с плотным мехом бирюзового цвета.

Звезда попросила советов у поклонников. Уже не первый сезон цветные шубы в тренде. Год назад шубу в бирюзовом цвете купила Рената Литвинова.

Фанаты оценили выбор телеведущей. «Какая крутая!», «Ксюша, берите!», «Это очень эффектно», «Выглядит очень стильно», «Можно две! Мне тоже понравилась», «Ну вас этот цвет идет», «Очень интересный выбор», «Такая классная, мягкая! Прям видно», «Ой, как вы находите такую красоту», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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