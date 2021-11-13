«Кем я только ни был за эти пять лет»: Галкин назвал имя «магистра переодеваний» на Первом канале

Как отметил телеведущий, уже скоро в эфире юбилейный выпуск проекта «Лучше всех!».

Телеведущий Максим Галкин в Instagram озвучил имя «магистра переодеваний» на Первом канале. По его мнению, это звание гордо носит ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович.

«Кем я только ни был за эти пять лет. Боюсь, что по количеству переодеваний на Первом я уступаю только магистру этого нелегкого дела Леониду Якубовичу. И прежде чем здесь появится следующий участник, давайте вспомним, в каких нарядах мы здесь отжигали». Максим Галкин

Ниже Галкин сделал пояснение: «Завтра юбилейный выпуск «Лучше всех!», а сегодня герои прошлых программ придут ко мне в студию «Сегодня вечером»! Не пропустите!»

Напомним, что программа «Лучше всех!» пользуется огромной зрительской любовью. Ее главные герои – дети.

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