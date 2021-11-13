«Крепись, Тамрико»: умер отец Тамары Гвердцители

Народная артистка России Тамара Гвердцители потеряла отца. Несчастье случилось 12 ноября. Об этом певица рассказала в своем микроблоге.

«Вчера не стало Папы. Царствие Небесное… Большое горе…», — поделилась Гвердцители в своем Instagram.

Певица не вдавалась в подробности, что произошло с ее отцом. Гвердцители поддержали коллеги по цеху: Согдиана, Стас Михайлов, Иосиф Пригожин и Денис Клявер.

«У тебя открытое сердце и душа нараспашку, крепись, Тамрико, прими искренние соболезнования», — написал Александр Буйнов.

Ученый-кибернетик Михаил Павлович Гвердцители происходил из старинного аристократического грузинского рода. Влюбился в еврейскую девушку Инну Кофман. В 1962 году у пары родилась Тамрико.

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