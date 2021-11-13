«Шикарнейшая»: Каменских в мандариновом платье на шнуровке сразила осиной талией

Настя Каменских уже длительное время выступает на сцене. Она привыкла к тому, что часто привлекает внимание. Артистка любит наряжаться. Она обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно.

Певица старается заниматься спортом. При этом она не раз демонстрировала фигуру в бикини. В 34 года звезда не стесняется хвастаться своими достоинствами.

Вот уже несколько недель Настя ездит на съемки украинской версии шоу «Маска». Она каждый раз подбирает себе новые образы. Ранее певица в лавандовом платье с воланами подчеркнула фигуру.

Теперь она решила выглядеть еще более ярко. Артистка облачилась в платье на шнуровке с глубоким декольте. Наряд выделил ее талию. А с помощью велосипедок она подчеркнула бедра. Изюминкой образа стал парик с прической каре.

«Столько тайн, красоты, музыки и загадок», — написала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Каменских. Многие осыпали ее комплиментами. «Вау! Шикарнейшая», «Очень выразительно и сексуально выглядишь», «Просто красотка, Насть!», «Как стильно! Подумайте о том, чтобы обрезать волосы», «Боже вы такая красивая, и классная», «Голливудская звезда прям», — прокомментировали пост подписчики.

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