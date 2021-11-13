«Коррупция есть не только в России»: Руссо объяснил, почему в Черногории отпустили Исмаилова

Как отметил музыкант, Россия давно подала документы на арест бизнесмена.

Музыкант Авраам Руссо объяснил, почему в Черногории был отпущен бизнесмен Тельман Исмаилов, который находится в международном розыске по делу о двойном убийстве.

«Его отпустили. Потому что коррупция есть не только в России. Конечно, в Черногории знали, что Россия подала документы на его арест. Он в международном розыске. Но ему там дали политическое убежище. Как это? Сначала арестовали, потом отпустили». Авраам Руссо

Как отметил Авраам Руссо, все происходящее больше похоже на какую-то игру. По его мнению, небольшая европейская страна проявила полное неуважение к России. При этом он заметил, если Исмаилова когда-нибудь все-таки задержат и доставят в Москву, то их ждет очная ставка, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов может быть причастен к похищению Авраам Руссо в 2004 году. Тогда певец был сильно избит. Его заставляли подписать контракт на невыгодных условиях сотрудничества.

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