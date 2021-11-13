«Летим домой»: Иосиф Пригожин запечатлел Валерию в строгом костюме с острыми плечиками

Музыкальный продюсер вместе с возлюбленной отправились в Россию после отдыха в Арабских Эмиратах.

Певица Валерия позировала в объективе мужа Иосифа Пригожина. Избранник артистки снимал красивый вид из окна самолета и свою любимую жену в классическом костюме цвета ночи.

Иосиф Пригожин с Валерией зашли на борт частного джета в Дубае. Валерия увлеклась полезными закусками в самолете. Певица решила подкрепиться ягодами, поскольку всегда следит за своей фигурой.

«Вкусные ягодки! Летим домой», – заявила Валерия.

Пригожин с удовольствием снимал красавицу-жену, которая выбрала для перелета строгий костюм с острыми плечиками.

Отметим, что брючные костюмы нравятся многим модницам российского шоу-бизнеса. Так, дизайнер Белла Потемкина продемонстрировала оливковый костюм с пиджаком-оверсайз и брюками прямого кроя.

Валерия тоже выбрала костюм свободного кроя, украшенный острыми плечиками. С таким роскошным костюмом певица не захотела расставаться даже во время перелета.

Напомним, ранее Валерия прилетела в Дубай на день рождения младшего сына Арсения. Шульгин уже давно развивает свой бизнес, поэтому может позволить себе отметить праздник в одной из богатейших стран мира.

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