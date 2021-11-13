«Я несколько месяцев не мог прийти в себя»: Бари Алибасов сообщил о гибели в пожаре кота Чучи

Продюсер до сих пор переживает из-за утраты.

Продюсер Бари Алибасов в комментариях под своим постом в Instagram сообщил о гибели в пожаре любимого кота Чучи. Причем это случилось уже достаточно давно.

«Где Чуча?» — спросила продюсера группы «На-на» одна из поклонниц.

«Чуча погиб во время пожара в моей квартире. Я несколько месяцев не мог прийти в себя». Бари Алибасов

Напомним, что кот Чуча получил широкую известность в 2019 году. Он сбежал из квартиры Алибасова вскоре после отравления продюсера ядовитой жидкостью «Крот». Тогда сын Алибасова предлагал 800 тысяч рублей тому, кто найдет Чучу. Кстати, сразу после выхода из комы Алибасов первым делом поинтересовался, где его кот.

Добавим, что канадский сфинкс по кличке Чуча, согласно завещанию Алибасова, должен был остаться после смерти продюсера с помощником Сергеем Моцарем. Однако коту не удалось пережить своего хозяина.

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