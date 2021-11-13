Снежная королева: Алина Загитова в молочном платье со стразами появилась на «Ледниковом периоде»

Фигуристка показала свой новый наряд для программы на Первом канале.

Среди последних публикаций личного микроблога олимпийской чемпионки Алины Загитовой появилась запись, в которой знаменитость кардинально преобразилась. Алина взмахом руки поменяла спортивный костюм на праздничное платье.

С помощью спецэффектов Загитова презентовала новый наряд для шоу «Ледниковый период».

В предстоящем выпуске спортсменка обещает появиться в белоснежном платье с отложным воротничком и стразами. Алина дополнила образ высоким начесом и распущенными локонами. Также Загитова надела длинные серьги.

«Встречаемся сегодня в 17.40 на шоу «Ледниковый период» на Первом канале! Тема выпуска — мюзиклы! За кого будете болеть?», – напомнила Алина поклонникам «Ледникового периода».

«Дива дивная, красота красивая, роскошь роскошная и все в одном флаконе», «Красотка Алина! Я лучше на вас полюбуюсь», «Смотрю только из-за Алины! А так болеть особо не за кого…», – признались поклонники Загитовой.

Напомним, ранее Алина Загитова поинтересовалась у соперницы Евгении Медведевой о поцелуе во время выступления в рамках «Ледникового периода». Фигуристка ответила, что сымитировала поцелуй с Даней Милохиным.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.