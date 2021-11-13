«Кузя любит больше Лену, чем пахана»: Бари Алибасов приревновал свою любимую собачку

Как отметил продюсер, «мама» любит пса и всегда дает поесть.

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов в Instagram разместил трогательное видео. Его домашний питомец собачка Кузя буквально ни на шаг не отходит от бывшей гражданской жены Елены Уронич.

«Помогай, помогай мне Кузя. Ты мой помощник. Давай пуговку будем застегивать. И тут, и там везде будет помогать. Все, справились», — говорит на кадрах записи Елена.

«Кузя любит больше маму Лену, чем пахана. Не удивительно. Мама нежно любит и еще кушать дает». Бари Алибасов

Напомним, что Бари Алибасов не так давно хвастался, что он пристрастился к швейной машинке. Продюсер шьет одежду для своего домашнего любимца.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале