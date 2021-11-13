«Это прям плохо»: Оксимирон выпустил новый альбом и расстроил аудиторию

Оксимирон выпустил новый альбом «miXXXtape III: Смутное время» и расстроил аудиторию. Оказалось, что на «пластинке» всего три новые песни, релиз двух из них был в начале ноября. Остальные треки – старые хиты рэпера.

«Выпускать старые песни заново – это прям плохо. Еще со времен попсовых дисков меня раздражала эта манера. Вот у рокеров все понятно. Новый альбом – это новая эра, обновленный звук и свежие песни. А попсовые артисты пихали успешные хиты прошлого бонусами в каждый новый альбом», – написал критик Олег Кармунин в своем телеграм-канале Русский шаффл.

Под постом в Instagram, где рэпер презентовал новый альбом, собралось более семи тысяч комментариев от фанатов. Некоторые поклонники не одобрили такой подход к делу:

«Всего три новых трека – это жесть. Думаю, лет через 20 наберется на новый альбом», «Старый, так дело не пойдет». Другие же поддержали своего кумира: «С возвращением! Всегда важно сложить на одну полку все, что создавалось долгие годы», «Он вам что, новый альбом обещал? Ваши ожидания – ваши проблемы».

Позитивный настрой поклонников связан с тем, что микстейп часто служит для подогрева интереса. Ожидают, что скоро действительно выйдет новый альбом. Фанаты делают ставку на 13 ноября. Именно в этот день 6 лет назад вышел последний альбом Оксимирона «Горгород».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.