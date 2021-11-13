«Зашли в гости к бабочке»: Лиза Арзамасова оделась с сыном в одинаковой гамме

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Папины дочки» Лизы Арзамасовой появилась фотография в обнимку с сыном Львом.

Арзамасова отметила, что они случайно оделись с наследником в одинаковых цветах. Лиза собрала сына в гости к бабушке, которую называет «бабочкой».

«Зашли в гости к бабочке. Оделись в светлое, не договариваясь», – заявила Лиза.

Лиза и Лева запечатлелись в гостях у родительницы Арзамасовой. Юлия Арзамасова сделала фото дочери и внука в молочных вязаных изделиях.

«Так мило! Левушка подрос. Счастье и здоровья Левушке и, конечно же, маме», «Самостоятельный ребенок! Уже сам выбирает, что надеть», «Думаю, бабочка счастлива невероятно», «Лиза, как же мило», «Самый сладкий возраст: улыбочки, хахатушки и полный контакт с родными», «Какие вы красивые!», – написали восхищенные поклонники Арзамасовой.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова в модном пуховике с яркой сумочкой приехала к мужу на работу. Артистка помнит, как сама участвовала в «Ледниковом периоде». А теперь Лиза поддерживает команду возлюбленного.

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