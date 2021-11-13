«С Арсюшей сделали селфи»: Яна Рудковская поделилась умилительным фото сыновей

Продюсер Яна Рудковская разместила на личной странице в Instagram селфи своих сыновей Арсения и Александра. Примечательно, что об этом попросил старший наследник знаменитости.

Рудковская призналась, что получила снимок своих детей от Саши Плющенко. Старший сын Яны вручил родительнице свой телефон со свежим фото.

«Мама, мы с Арсюшей сделали селфи для тебя, увидишь оно соберет в твоем Инстраграм больше всего лайков», – с этими словами, уходя на утреннюю тренировку, Саша отдал мне свой телефон! А я поставлю это волшебное фото на свою заставку и оставлю здесь, по просьбе Санечки», – отметила Рудковская.

Плющенко отправился на тренировку, а Рудковская, как и обещала, порадовала своих поклонников умилительным фото братьев.

«Какие классные», «Милые солнышки», «Какие славные! Как хорош Сашенька в роли старшего брата! Арсюша – чудо!», «Как братья похожи!», «Красавцы-мальчишки», «Арсений очень похож на вас, Яна», – написали поклонники семьи Яны Рудковской.

Напомним, ранее Яна Рудковская продефилировала в кукольном платье с сумочкой-стаканчиком в Лувре.

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