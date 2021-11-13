«Похоже на блоху, которую Левша подковал»: Галкин оценил изобретенный сыном мотороллер

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись со своим сыном Гарри. На кадрах восьмилетний наследник показал отцу свое новое изобретение.
«Вот тут бешеный мотороллер. Его функция, что он может подниматься по горе. Но если склон крутой, то он не поедет. И на каком-то моменте он будет просто прокручиваться на одном месте. Но, конечно, если добавить мощность, то получится».
«Это похоже на блоху, которую левша подковал».
«Вот-вот-вот», — добавила Алла Пугачева.
Напомним, что Максим Галкин регулярно делится записями со своими наследниками. Гарри, к примеру, постоянно что-нибудь изобретает, радуя своих родителей.
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