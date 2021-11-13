«Моя семья – мое все»: Ольга Орлова похвасталась своими домашними питомцами

Актриса Ольга Орлова разместила в одной из последних публикаций личного микроблога снимок со своими домашними питомцами. У знаменитости четыре собаки разных пород и размеров.

Орлова даже дома следит за модными тенденциями и выбирает трендовый цвет для спортивного костюма.

Телеведущая облачилась в ярко-розовые футболку и брюки. Орлова взяла своих питомцев в кадр и сделка «семейное» фото в день своего рождения.

«Моя семья – мое все. Мои друзья – моя гордость. Моя работа – моя мечта. Моя жизнь – мое счастье. Мои года – мое богатство», – похвасталась Орлова.

«С днем рождения, Оля! Пусть все будет так, как ты захочешь!», «Какое у вас огромное и ценное богатство», «Ольга! Вы прекрасны», – восхитились Ольгой и ее собаками поклонники.

Напомним, ранее Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со своей свекровью. Артистка призналась, что секретом дружбы с матерью мужа является отсутствие конкуренции в семье.

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